VIDEO | Uus Patune Pool? Edvin Petrovil Sünne asemel uus kaaslaulja: mõte koostööks tekkis juba 2017. aasta lõpus

Topeltmängu stiiliks on Petrovi sõnul tantsumuusika. "Teeme cover'eid, kuid kindlasti hakkab ka omaloomingut tulema," lubab ta.



Petrovi uus partner, Regina Sundejeva, on Kadrinast pärit neiu. "Laulmisega on ta tegelenud juba lasteaiast saadik. Laulmist õppis ta Elene Altmäe ja Kadri Kase käe all. Viimased viis aastat laulis solistina showtrupis Cadencias, mida juhendas Marge Mägi," tutvustas mees oma uut partnerit.