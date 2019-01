Elu VIDEO | Uus Patune Pool? Edvin Petrov leidis Sünne Valtri koopia! Ohtuleht.ee , täna, 15:23 Jaga:

Edvin Petrov Erki Parnaku

Edvin Petrov, kes oli Patuse Poole üks liikmetest, on leidnud enda kõrvale uue kauni naise, kellega koos muusikat teha. Naine sarnaneb aga väga Sünne Valtrile, kellega koos Petrov Patuses Pooles musitseeris. Uue kollektiivi nimeks on Topeltmäng ning üleval on ka juba nende esimene video.