"Breaking Badi" täht mängib kassatüki "1+1" Hollywoodi versioonis 

Veebruaris Eestis ekraanile jõudev "Ootamatu sõprus" ("The Upside") valmis õigupoolest juba 2017. aastal, kuid sattus Harvey Weinsteini skandaali tõttu riiulile. Linateos saab juba nahutada - miks küll ei valitud halvatud rahajõmmi kehastama mõni puudega näitleja? Cranston nimetab seda, et ta sellesse rolli võeti, äriliseks otsuseks. "Näitlejatena palutakse meil ju teisi inimesi mängida," viitab ta näitlejate ümberkehastumisvõimele.

"Kas mina kui heteroseksuaalne vanem inimene, ja ma olen rikas, mul on väga vedanud, ei tohi mängida inimest, kes pole rikas - kas see tähendab, et ma ei tohi homoseksuaalset inimest mängida?" mõtiskles ta Press Associationi intervjuus. "Ma ei tea, millest alates kehtib piirang, kus see joon on?"