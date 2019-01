Seltskond Leht: Malaisia kuningaga abiellunud Miss Moskva on rase Ohtuleht.ee , täna, 15:00 Jaga:

Oksana Vojevodina krooniti 2015. aastal Miss Moskvaks. Reuters/Scanpix

Malaisia kuningakoda teatas hiljuti, et kuningas Muhammad V on langetanud otsuse troonist loobuda. Käivad jutud, et põhjuseks on abiellumine skandaalse Vene iluduskuningannaga ja pere loomine.