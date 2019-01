ÜLE MILJONI ABIPALVE AASTAS: eestlased usaldavad politseid järjest rohkem 

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher nentis, et möödunud aasta oli väga töine. „Politseil oli Eesti inimestega miljoneid kontakte. Samas oli see võimalus tõsta inimeste turvatunnet ja usku meie riiki,” rõõmustas Vaher. „8,5 miljonit töötundi turvalisema Eesti nimel!”

Siseminister Katri Raik rõõmustas, et inimeste usaldus politsei vastu on jätkuvalt tõusuteel. „Politseitöö mõõt ongi inimeste usaldus,” sõnas minister. Samas valutas Raik südant politseiametnike vähesuse üle. Kui praegu töötab politseis 5000 inimest, siis 2010. aastal oli seal tööl 1100 inimest rohkem. „Me tunneme ennast turvaliselt, kui näeme politseipatrulli. Vaadates meie liiklussurmasid, lähisuhtevägivalda – me vajame neid [politseinikke] rohkem.”

2018. aastal alustas amet uue ID-kaardi välja andmist, võttis kasutusele mitmeid uusi töövahendeid ning läbis edukalt Schengeni hindamise, mille käigus rahvusvahelised eksperdid kontrollisid Eesti politsei tegevusi ja tööliine. „On oluline, et tavainimene saaks Schengeni alas muretult liikuda, samas et kurikaelad püütaks kinni,” selgitas politsei peadirektor. „Ja et Euroopa Liidu välispiir oleks hästi valvatud.”

Märgilise tähtsusega oli mullu toimunud muudatus politsei teenistusrelvades. Kui veel möödunud aastal olid Eesti politseinike vööl relvad, mida kaunistas viisnurk, siis nüüdseks on viimane Makarov ära saadetud.

Vaheri sõnul oodatakse politseilt järjest enam abi, mis ei ole otseselt politsei tegevusega seotud, ent on olulised üldise turvatunde loomises. „Olgu siis tegemist lapsega, kes küsib veebikonstaablilt nõu, kuidas oma vanematega suhelda, või uusaastaööl lendu läinud raketiga, mis hävitas inimeste elutöö,” kirjeldab Vaher. „Samas on tore, et politseid usaldatakse.”

Löömist ja hoolimatust tuleb politsei peadirektori sõnul Eestis paraku ette söögi alla ja söögi peale. Patrullid sõitsid 2018. aastal inimestele appi 52 000 korda, mis teeb keskmiselt 144 korda päevas. Kolmandikul juhtudest oli tegemist vägivallaga. 25 protsenti väljakutsetest oli seotud avaliku korra rikkumisega ning 17 protsenti liiklushuligaanidega.