Galeriid SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Jaanus Nõgisto! Õhtuleht.ee , täna, 06:50 Jaga:

LAURA OKS

Täna tähistab oma sünnipäeva kitarrist ja režissöör Jaanus Nõgisto. Lõpetas 1978. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi režissöörina ja suunati tööle Eesti Televisiooni muusikasaadete toimetusse režissööri assistendiks, 1982. aasta augustis sai temast ETV muusika-ja meelelahutussaadete režissöör. Töötanud ETV ja TV3 pearežissöörina ja OÜ Reklaamirebased loovjuhina. Aastast 2000 on Nõgisto vabakutseline helilooja, muusik ja telespetsialist. 1973. aastal võeti ta ansambli Ruja koosseisu. Ta on mäginud ja loonud muusikat veel teisteski eesti ansamblites nagu Aatomitriikraud (1972-1973), In Spe (1980-1982), Con Amores B (1985), Led R (2003) ja Jaanus Nõgisto ja Tõnu Timm. Jaanus Nõgisto sai 2012. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgi. Palju õnne!