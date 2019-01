Rose McGowan möönis narkootikumi omamist 

McGowan (45) teatas eelmise aasta algul oma fännidele, et tema suhtes on Virginia osariigis välja antud arreteerimiskäsk. Näitlejanna isiklikelt esemetelt, mis ta 20. jaanuaril Washingtoni Dullesi lennuväljal maandudes oli maha jätnud, oli leitud uimastite jälgi.

Rose väitis, et teda üritatakse süüdi lavastada. Jäi mulje, et skandaaliga peab olema seotud Harvey Weinstein, kelle põhiliste süüdistajate hulka McGowan kuulub. McGowan oli enda sõnul 23aastane, kui produtsent ta hotellitoas vägistas.

Nüüd aga andis endine "Võluväe" näitlejanna teada, et võttis süü omaks. Tänu sellele asendati kuriteosüüdistus väärteosüüdistusega. McGowani advokaadi Jim Hundley teatel tuleb tema kliendil ilmselt maksta trahvi. Hundley lisas ajakirjale People, et McGowan nõustus kokkuleppega, "säästmaks pereliikmeid, sõpru ja toetajaid närvesöövast kriminaalprotsessist". "See võimaldab tal keskenduda kõigest jõust sellele, mis tema jaoks on tähtsaim - maailma paremaks tegemisele."