Ats Miller | Eesti 200 – ohtlikud klounid 

Võib-olla ei peakski rohkem ütlema, ent veel ka viimastes küsitlustes oli sel kambal päris suur toetusprotsent. Võimalik, et see on lihtsalt bluff, kuid püüdkem korraks ette kujutada inimest, kes toetab selliseid – jah, ohtlikke kloune. Milline on inimene, kes tahab tähelepanu iga hinna eest ja arvab, et see on hea? Kes tõmbab hoogsalt vett peale intuitiivsetele normidele. Näiteks, et eestlased ja venelased ei trambi teineteise varvastel – mis on ikkagi laskunud juba üle põlvkonna siin enam-vähem talutavalt koos eksisteerida. Lisaks oskab kuidagi möödaminnes poriga üle kallata selle vähesegi elementaarse eetika, mida Eesti poliitilises võitluses seni järgitud on?