Evelyn Sepp praegusest poliitolukorrast: „Kaljulaidi ebapopulaarsus on märk, et meil on väga hea president.“ 

Sepa sõnul on majandusliku heaolu kasv teinud inimesed mugavaks, kuigi oleme hetkel hoopis ajas, kus on vaja kiiresti muutuvas ühiskonnas kohaneda ja probleemidele uusi lahendusi leida.

Ühe põhilise probleemina tõi Sepp välja selle, et Eestis tuleb luua ühtne inforuum.

„Me peame kiiresti hakkama üksteist taas kuulama. Oleme liiga haavatavad ja manipuleeritavad. Meil peaks siiski püsima riigi identiteedida seotud kultuuri- ja inforuum, kus me oleks valmis rääkima ka rasketest teemadest,'' ütles Sepp.

Veel ütles Sepp, et tema arvates peaks muutma seda, kuidas poliitikat tehakse.

„Me peame sõnastama eesmärke, mitte tegevusi, millele linnukesi taha panna. Teen ära selle, selle ja selle, aga mida ma sellega saavutada tahan? Need sammud on täiesti puudu,'' seletas Sepp Kiislerile ja lisas, et ükskõik kes ka Riigikogu moodustavad, probleemid jäävad ikkagi samaks.

Kiisler väitis, et Eesti president Kersti Kaljulaid ei ole mitmetes ringkondades populaarne ja uuris Sepalt, miks see nii võib olla.

„See on indikatsioon, et meil on väga hea president. President peab olema korrale kutsuja ja kellele meeldiks see, et neile päitseid pähe pannakse? Kui kõik nurisevad, siis on president kõigile natuke varvastele astunud,'' põhjendas Sepp.