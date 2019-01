Sotsiaalmeediast aastaks loobunud Sandra Vabarna: „Ei tohi unustada, et päris elu on väljaspool ekraane!” 

„Tänu sellele aastale sain aru, kui palju ma tegelikult nutiseadmetes aega veetsin ja kui palju mõttetut müra tarbisin,” on sotsiaalmeediavaba aasta Sandra sõnul olnud talle suureks õppetunniks, ning muutnud ta palju teadlikumaks ja targemaks tarbijaks. „Võin öelda, et see aasta oli väga värskendav ja silmiavav! Oli selline tunne nagu hingaks kogu aeg värsket õhku. Oli kerge ja selge olla ja nii vaim kui ka keha puhastusid,” kirjeldab ta möödunud aastat.

Kui sotsiaalmeediast loobudes soovis ta näha, mida maailm veel pakub, siis nüüd on asi selge. „Värskust ja selgust! Rohkem aega pere, sõprade ja iseendaga,” sõnab ta.

Oma kogemuse põhjal julgustab Sandra kõiki mõneks ajaks selleks loobuma. „See puhastab nii keha kui ka vaimu ja saad päriselt teada, kui sõltuvusttekitavad sotsiaalmeedia ja nutiseadmed on,” ütleb ta.

Sandra ütleb, et sotsiaal- ja veebimeedia pole halvad, kuid nendega tuleb osata piiri pidada ja osata kõike selektiivselt tarbida. „Infovoog, mida meil tegelikult vaja pole, on nii suur. Ei tohi unustada, et päriselu on väljaspool ekraane,” on Sandra sõnul selle taipamiseks hea vahepeal ennast välja lülitada.

Nii-öelda tagasitulek kohanemist ei nõudnud, kuid siiski tõdeb Sandra rõõmuga, et kõige rohkem on ta vabanenud Facebooki-sõltuvusest. „Ma ei tunne vajadust seal ringi kerida ja tegelikult unustan ära, et seal tagasi olen. Ma ei tunne ka vajadust omale seda raknedust enam telefoni tõmmata. Käin Facebookis tööasju ajamas, mitte aega viitmas. See on mõnus tunne.”

Sandra on varem rääkinud, et võtab teinekord ette mõne 100päevase väljakutse. See sai alguse umbes kuus aastat tagasi, ning ta on näiteks teinud 100 päeva reikit ja joogat, hoidunud suhkrust, püüdnud iga päev 10 000 sammu teha, piirdunud päevas vaid ühe tassi kohviga ja palju muud. Uued väljakutsed ei lase end aga kaua oodata ja paar väljakutset said juba eelmisel aastal stardipaugu. Näiteks on naine lubanud, et kasutab ainult korduvkasutatavat joogipudelit ja kohvitopsi ning sööb vähem liha.