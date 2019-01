Justiitsministeerium: kaitsevägi võib töötajate järele luurata 

Kaitseministeerium on koostanud eelnõu, millega tahetakse kaitseväele anda täiendavaid õiguseid, mis võimaldaks luurata inimeste üle, kes võivad kujutada organisatsioonile ohtu. Muu hulgas puudutab eelnõu isiku ja tema andmete varjatut jälgimist-kontrollimist ning variandmete ja konspiratsioonivõtete kasutamist.

„Justiitsministeerium on seisukohal, et eelnõus kirjeldatud varjatult jälgimine on iseenesest õiguspoliitilise lahendusena võimalik, kuivõrd aga sellisel juhul ei erine kaitseväe pädevus varjatud jälgimise osas enam julgeolekuasutuste tegevusest, siis toetame kõnesolevat õiguspoliitilist muudatust vaid juhul, kui kaitseväe selline tegevus toimub samadel alustel teiste julgeolekuasutustega,“ sõnab justiitsminister Urmas Reinsalu kirjas kaitseministrile.