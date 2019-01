Olavi Otepalu läks südamedaamist lahku: suhe oli nii intensiivne, et põlesime mõlemad selles ära 

„See vääriks pikemat kommenteerimist,“ lausub Otepalu telefoni vastu võttes. „See on tõesti suhteliselt keeruline juhtum.“

„Seda on keeruline seletada. On üks selline mõiste nagu kaksikleek ja kaksikleegi armastus. See tõesti oli nii intensiivne põlemine terve selle aasta jooksul, mil me koos olime. Tundsime mõlemad, et põlesime ära selles protsessis,“ räägib Olavi.

„See oli tõesti selline täiesti ebamaine meie mõlema jaoks.“ Mees räägib, et pärast esimest kohtumist olid nad Keyga lahutamatud. „Iga tööpäeva lõpus saime kokku. Eranditult kõik nädalavahetused otsast lõpuni veetsime koos.“ Pärast 2017. aasta reisi Itaaliasse kolisid noored armunud kokku.

Olavi Otepalu, Key Sulamägi Erakogu

Kui küsida, mis sai sellele muinasjutulisele loole saatuslikuks, lausub mees, nende omavaheline suhteprotsess oli lihtsalt liiga intensiivne. „Kui sa leiad kellegi sellise, kellega sul on erakordne klapp, siis see avaneb inimeses täiesti uued, energeetilised protsessid. See toob üles kõik mineviku energiad, valukehad ja mälestused. Inimene on nii lahti, et kõik on temas liikumises. See oli nii intensiivne,“ räägib Olavi. „Olime mõlemad justkui läinud üliintensiivsesse eluülikooli, kus tuli järsku nii palju teemasid üles. Nii intensiivsel vibratsioonil inimene lihtsalt ei jaksa väga pikaajaliselt kulgeda. Nagu öeldakse ka armumise kohta: kunagi peab rutiin tulema, süda ei saa kogu aeg kõrgendatul pulsil töötada,“ lausub mees targad mõtted.

Lahkumineminek tuli Olavi sõnul mõlema jaoks ootamatult ja lõpp arenes kiiresti. „See oli täiesti ootamatu ja päris pikka aega ei suutnud me seda ka ise seletada.“ Pool aastat pärast lahkuminekut saadi uuesti kokku. „Huvitav oli see, et säde oli alles.“ Olavi arvab, et säde nende vahel ei kao ka kunagi. Noored on nüüd oma eludega edasi läinud ja omavahel enam ei suhelda. „Aga me ei tea kunagi, mis elu tuua võib.“ Hetkel elab Olavi vaid iseendale ja tunnistab, et on vaba ja vallaline. Ka Key ei ole enda kõrvale veel kedagi uut leidnud.