JUBE: kanalisatsiooni ummistab 64 meetri pikkune rasvakamakas 

Tegemist on tõelise monstrumiga, sest näiteks kuulus Pisa torn on vaid 57 meetri kõrgune ehk seitse meetrit lühem. Kui raske Sidmouthis leitud rasvakamakas on, seda ei osanud kohaliku veevärgi eest vastutav kompanii South West Water veel öelda. Ummistus loodetakse kõrvaldada 4. veebruariks. Puhastustööd võivad aga takerduda, sest tugeva vihmasaju ajal on kanalisatsioonis ohtlik töötada.