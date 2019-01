Kersti Kaljulaid: peaksime arvestama sellega, et meie hulgas on väga erineva maailmatunnetusega inimesi 

"On loomulik, et meie hulgas on erineva iseloomuga inimesi, erineva pikkusega inimesi. Kaht ühesugust inimest ei ole ju olemas - see võiks olla loomulik teadmine juba lapsest peale. Ometi räägivad Aspergerite ühingu liikmed oma kogemusest midagi muud. Peaksime nii koolis kui töökohas arvestama sellega, et meie hulgas on väga erineva maailmatunnetusega inimesi. Või siis lihtsamalt - hoolime üksteisest," kirjutab Kaljulaid Facebookis.