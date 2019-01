Noored inimesed ei seksi enam. Miks? 

Statistika näitab, et viimase kümne aasta jooksul seksivad nii mehed kui ka naised vähem, hoolimata sellest, et suguhaiguste, teismeliste raseduse juhtumite ja abortide arv on langenud ning hoiakud on seksuaalelu suhtes vabamad kui kunagi varem. Lisaks sellele trendile näitas viimane rahvaloendus, et üha rohkem 18–44aastastest eestlastest elab üksinda.

Seksuaalnõustaja Pille Kütt peab üheks seksimise vähenemise põhjuseks just seda, et üksi elades on võimalik porno abiga täielikult inimkontakti vältida. Meestearst Margus Punab tõi hoopis välja, et seksi vähenemine, eriti juhupartneritega, on osa üldisest konservatiivsuse populaarsuse tõusust, mille kaudu on noored hakanud rohkem monogaamsust eelistama.