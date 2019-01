Tallinna sadama eksjuhtide vastu on kohtus kopsakas nõue 

Tegu on käimasoleva kriminaalasjaga ja seda me kommenteerida ei saa, sõnas Tallinna sadama pressiesindaja Sirle Arro. Kahju väljanõudmiseks on sadam esitanud solidaarse tsiviilhagi Allan Kiili, toonase hooldusosakonna juhataja Martin Paide, koristusärimees Sven Honga ja Toivo Prommi vastu, on varem kirjutanud Eesti Ekspress. Leht märkis, et kahtlustuse kohaselt andis altkäemaksu koristusärimees Honga, kelle firma Keskkonnahoolduse OÜ sadamat aastaid teenindas. Raha liikumisega olid seotud Kiili naabrimees Promm ja tema ettevõte Bone Invest OÜ.