Järjekordne pahandus: endine abilinnapea Jaanus Mutli süüdistab Katrin Lusti ebaseaduslikus jälitustegevuses 

Lust kirjutab “Kuuuurija” veebilehel, et Mutli saatis talle hoiatava sisuga sms-i. “Hetkel puudub minul teave, milliseid teemasid ja millises kontekstis on käsitletud, minult pole kommentaari küsitud ega vastulause võimalust antud. Selleks aga, et saaksin otsustada omapoolsed sammud, on mul vajalik teada saada ka seda, kui kas ja kui suurel määral on saatelõigu tegemisel tegeletud eraviisilise jälitustegevusega ja/või ahistava jälitamisega minu või siis kolmandate isikute suhtes, mis mõlemad on karistusseadustiku järgi karistatavad teod,” kirjutas Mutli sõnumis.