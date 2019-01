RISTIRAHVAS, RÕÕMUSTA! Jüri Ratase valitsus saab kirikuga üha paremini läbi 

Valitsuse eraldatavad katuserahad kirikule on viimaste aastate jooksul kasvanud mitu korda. Korraga selgus, et Eesti riik peaks justkui maksma kirikule okupatsioonikahjusid. Lahendatud said aastakümneid väldanud omandivaidlused. Raha said nii luteri kui ka õigeusu kirik.