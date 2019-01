Politseinikud: jääb tunne, et sageli teame meie kadunud lastest kordades rohkem kui nende vanemad 

Uus aasta algas traagiliselt, tuues kaasa trööstitu juhtumi, kus tee äärest leiti teismelise tüdruku surnukeha, kirjutab Lõuna prefektuur sotsiaalmeedias. Kriminaalmenetluses selgitatakse, millised sündmused selle tüdruku surmani võisid viia, ent teada on, et surm ei olnud vägivaldne.

Peredega suhtluses täheldavad politseinikud, et vanemad ei oska tihtilugu öelda, kellega laps suhtleb, kes on tema sõbrad või millistes ringkondades ta liikuda võib.

"Nii jääb paratamatult vahel tunne, et politseinikud teavad sellistest lastest, tema sõpradest ja harjumustest kordades enam kui lapsega koos elavad vanemad. Murekoht siin on, et lapsed ei taju tihti riske ja neile võib pakkuda ringihulkumine isegi lõbu. Halb seltskond, meelemürgid ja õnnetustesse sattumine on vaid väike loetelu sellest, millega lapsed sellisel juhul kokku puutuda võivad. Ja kui võtame siis perega ühendust, et last leida ja aidata, ei tea vanemad liigagi tihti, kuhu, kellega ja miks laps minna võis."

"Kallid vanemad, see on teie laps – teie kasvatada, hoolitseda, aidata ja toetada. Teada, kus ja kellega ta aega veedab ning veenduda, et tema turvalisus on tagatud," paneb Lõuna prefektuur südamele.