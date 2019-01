GALERII | Selgusid 2018. aasta parima pressifoto nominendid 

Fotol üksik vanainimene Toomas Tairo Lutter / Postimees / Eesti Meedia

Kui teaks, et see aitab, kurdaks 25 tundi jutti – nende sõnadega teeb 82-aastane üksi elav Toomas oma kodus enda üle nalja.

Valik ehk 13 päeva kestnud tööintervjuu. Jaanus Lensment / Delfi

Seeria: Eriüksuslase kandidaatide ränk teekond, kus nende füüsiline ja vaimne vastupidavus viimse piirini pingule tõmmati. Valik on kahe nädala pikkune tööintervjuu, kus kandidaat viiakse mugavustsoonist nii kaugele, et ebamugavus, valu ja kannatus on nende uus mugavus. Instruktorid tahavad näha kandidaatide vaimset tugevust, mida saab kontrollida, kui inimene on füüsiliselt kurnatud. Valiku lõpus selgub, kes saab võimaluse alustada teenistust eriüksuslasena.