Tänavuse Eurovisioni lauluvõistluse logo on täht 

EBU pressiteates öeldakse, et kolmnurk on ka üks maailma vanimaid kujundeid, see on sümbol nurgakivist. Seda leiab nii kunstis, muusikas, kosmoseteaduses ja looduses ning see esindab ühenduvust ja loovust. Kui kolmnurgad kokku panna, moodustub sellest täht ning tähed tulevad tänavu kokku ka Tel Avivis, 2019. aasta Eurovisioni võistlusel.