Doksari paljastab R. Kelly koletisliku palge 

Eile 52. sünnipäeva tähistanud Robert Sylvester Kelly ehk R. Kelly pole nagu „Cosby Show“ superstaar Bill Cosby, kes suutis jätta mulje muhedast telepapsist, kuid kuritarvitas salamisi naisi, ilma et avalikkusel sellest aimugi oleks olnud. Megahitist „I Believe I Can Fly“ tuntud USA R&B-laulja kahtlased suhted alaealiste tüdrukutega on aga juba aastakümneid teada.