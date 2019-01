VIDEO | „PUUDUTA MIND“ 61. SAADE | Veedatar Alexis Varnum aitab sul leida endale ideaalse maailma ja alustada oma võluliikumist 

Valguseveedatar Alexis Vernum Martin Ahven

Aastaajaliselt hämaratel ning hingeliselt ja vaimselt ülikiirete muutustega hirmutavatel aegadel kostab pea kõigil meil 21.sajandi tavamürast üle soov teada oma Teed, tunda iseennast ja kohtuda oma teejuhtide-juhendajatega nii nähtavast kui nähtamatust ilmast.

Elame vastavalt sellele, kui pikk teekond on läbitud, erinevatel vibatsioonilistel korrustel ning igal tasemel on arvukalt juhendajaid-hoidjaid-tõlgendajaid. Sel malelaual on nii valged, kui mustad nupud. Osa teeb oma igapäevast erialatööd mõnes asutuses, mida kuidagi spirituaalsusega ei seostata. Osa - enamasti küpsemas eas - on täielikult kaasteeliste abistamisele pühendunud.

Teadjatarid kinnitavad üksmeelselt, et iga arenguhuviline leiab päris kindlasti oma rajanäitaja. Iga avaneja peab ise järjekindlalt ja teadlikult endaga tööd tegema. Selleks on ülioluline võimalikult sageli teleri ja nutiekraanide asemel tähistaevast silmitseda, infomüra ja peasisene vadin peatada ning oma tegeliku minaga teadlikult ühendusse jõuda.

„Juba aastate eest jõudis minuni teadmine, et mõistan üht võõrast keelt - oskan selles kirjutada, aga tõlkida mitte. Minu õpetajad on tänaseks kinnitanud, et see on valguse keel,“ kinnitab Alexis Varnum (52), kes teab, et on Maale kehastunud teisi inimesi aitama.