Juhtkiri | Eesti 200 reklaam lõhestas, aga teistmoodi? 

Poliitreklaam on Eestis saavutanud uue taseme – pärast seda, kui erakond Eesti 200 kleepis Tallinna Hobujaama trammipeatusesse kuus plakatit, mis teatasid, et ühel pool peatust olgu ainult eestlased ja teisel venelased. Kas see on madalseis või kõrghetk, sõltub vaataja tõlgendusest.