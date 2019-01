Elektriposti ramminud juhi elu päästis liini väljalülitumine 

Esmaspäeva hommikul teatati häirekekusele, et Valgast 15 kilomeetri kaugusel asuvas Õruste külas sõitis auto vastu elektriposti ning elektriliinid on katusele rullunud autol.Päästeameti pressiesindaja Marek Kiik sõnul lülitasid kiirelt kohale jõudnud elektrikud voolu alajaamast välja ja hendasid tuleohutuse tagamiseks lahti aku juhtmed. Päästjate tehtud fotolt on näha, et nende kohale jõudes üks auto esituledest veel põles. Kuigi maanteelt välja sõitnud ning üle kraavi vastu posti paiskunud auto sai tugevalt kannatada, Kiige sõnul juht tõsisemalt viga ei saanud.

Politseist öeldi Õhtulehele, et Škodat juhtinud mees kaotas vahetult enne Õru kurvi oma masina üle kontrolli, sõitis teelt välja ning rullus elektriposti vastu paiskudes üle katuse. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk kinnitab, et juht oli kaine ning kasutas ka turvavarustust.„Tee sündmuspaigal oli talvine, teed kattis õrn lumekiht,“

Elektrilevi juhtivspetsialisti Egon Sultsi sõnul ei olnud esmaspäevane juhtum otseselt eluohtlik.„Auto sõitis madalpingeliinidesse ning liin lülitus välja,“ selgitab ta. Paraku postirammimisi ja liinidesse sõitmisi esineb.Üldjuhul lülitub liin välja, kuid võib juhtuda ka, et see jääb pärast kokkupõrget pinge alla, mis on tõsine oht inimese elule. „Igal juhul tasub autost mitte välja ronida. See võib elu päästa isegi juhul, kui liin on pinge all. Taolise õnnetusjuhtumi puhul tuleks helistada koheselt numbril 112,“ annab Sults nõu.