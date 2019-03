"PUUDUTA MIND" | Külla tuleb veider, kerglane, hullumeelne ja üleüldse defineerimatu Kaidi Karilaid 

"Puuduta mind"; Kaidi Karilaid; Anu Saagim; Sirje Presnal Stanislav Moshkov

"Olen veider, pisut hullumeelne, liiga kerglane - aga see olengi Mina – see, kes ma tegelikult olen ja mulle meeldib see," iseloomustab end Kaidi ise. "Ja kui ma seda olen, ma märkan, et maailm muutub mu ümber suurepärasemaks kõikide jaoks."

Mul oli paha ja valus, sest arvasin, et maailmaga sobitumiseks pean muutuma MINA. Arvasin, et pean olema naiselikum. Arvasin, et pean olema see või teine, nii- või naasugune. Ja ma ei olnud seda. Arvasin, et pean leidma lahenduse selleks, et ennast KORDA teha. Kogu elu olin arvanud, et kõike korda teha ning korras ja tasakaalus hoida ongi see, mida on vaja teha selleks, et leida see MISKI – see salapärane lahendus selleks, et kõik oleksid õnnelikud ja maailm saaks päästetud. Sest ma teadsin, et see maailma ei saa ainult SELLINE olla. Siin peab olema midagi veel, midagi teistsugust. Midagi seesugust, mida keegi veel loonud ei ole.