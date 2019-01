PEOGALERII | Öine lõbustuspark niitis jalust - maandumisel pakkus tuge hiigelbatuut! 

Öine lõbustuspark Klubis Teater

Möödunud nädalavahetusel üllatas meelelahutuse otsijaid öine lõbustuspark - hiigelbatuudi, akrobaatide ja puuriloomadega. Eesti kuumima RnB spetsialisti DJ Elemendi muusikavaliku taustal said külastajad oma piiritut lõbujanu kustutada klounidega, kes sel õhtul otse laval hiigelbatuudil hüppasid, rõngal akrobaatikat tegid ja puurides miime kehastasid.

Öine lõbustuspark Klubis Teater

Just nii tervitati pidulisi, kes reedel Klubis Teater pidudesarja Amusement Park külastasid. Õhtule lisas krutskeid juurde Hendrick's, täites Teatri rõõmuhõisete ja kilkamistega.

See on enamat, kui lihtsalt ööklubi - Klubi Teater tõestas taaskord, et lisaks heale muusikale võiks ööklubimaastikul külalistele pakkuda ka enneolematuid show-programme. Tantsijate asemel võivad laval möllata ka lõbustuspargi tegelased.