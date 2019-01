50 NIPPI | Personaaltreener Liina Laur: kehv toitumine ja vähene liigutamine muudab inimese kurjaks 

Jõusaal ei ole ainult koht, kust saada ilusad lihased ja suurepärane rannavorm. Ma ise propageerin väga just elutervet suhtumist. Lasen inimestel, kes treenivad minu käe all saata endale pilt või kirjeldada ideaalvormi, mida soovitakse saavutada ja uurin, kuidas nad on end varem toitumisega piiranud. Seda selleks, et välistada ebaterve eesmärk kohe treeningute alguses.

Väikegrupp on eesmärk anda inimestele võimalus väga mõistliku hinnaga saada kätte personaaltreeningu kogemus. Seejuures on kõigil erinevad kavad, sest igaühel on erinevad ainevahetused ja eesmärgid. Absoluutselt iga minut ja sekund jälgin ma kõrvalt, kuidas neist keegi treenib. Saadan pisteliselt inimestele uusi kavasid, mitte kõigile korraga. Kes uue kava saab, sellega tegelen sel korral kõige enam, teistel on harjutused selged. Liigun ringiratast, korrigeerin tehnikat. Neil tekib ka teatud iseseisvus ja kui nad tulevad teinekord üksi saali, siis on nad erinevatest harjutustest teadlikud.

Milline on seni parim muutus treenitavas?

Mulle tuli üks tütarlaps, kes oli leebelt öeldes natukene turris ja ütles, et tema ei tee kunagi mitte ühtegi kükki. Nüüdseks on ta alla võtnud 20 kg ja peab trenniblogi. Inimene on muutunud, tuleb trenni iga kord teatava elevusega, see on saanud tema elustiiliks, lisaks toitub ta nüüd tervislikult.

Kas võib öelda, et kehv toitumine ja vähene liigutamine muudab inimese kurjaks?

Ma arvan küll, kui inimene sööb ebatervislikult ja kehakoostis on muutnud, on rasvaprotsent liiga kõrge. Selle asemel, et süüa korralik eine, süüakse terve tahvel šokolaadi. Šokolaad ei ole halb, sest ei ole olemas halbu toite, vaid valed kogused. Halb enesetunne tuleneb tihti sellest, et inimene ei tunne ennast oma

kehas hästi. Kõik algab väikestest muudatustest.