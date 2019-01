RASKE OTSUS: Tallinna loomaaed pani jääkaru Nordi magama

Otsus Nord magama panna oli loomaaia teatel väga raske, kuna esialgne lootus jääkaru olukorra paranemisele, mida julgustas ka tema viimine vanadest oludest kaasaegsesse polaariumi, asendus detsembri keskel tõdemusega, et jääkaru käpa seisund on halvenenud.

"Kevadel, kui meil õnnestus Nord uude polaariumisse viia, vaatasime üle tema raviplaani. Selle kiitsid heaks Euroopa ja Ameerika rahvusvahelise jääkarude paljundusprogrammi veterinaarnõunik, Eesti Maaülikooli veterinaarid ning Viini ja Rotterdami loomaaedade spetsialistid. Vaatamata nõunike hoiatustele, et ka see ainuke võimalik ravi võib osutuda mitteedukaks, olime juulis optimistlikud ja lootsime, et haav hakkab paranema. Seda paraku ei juhtunud," tõdeb loomaaia direktor Tiit Maran.