SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Mailis Reps! Õhtuleht.ee , täna, 06:50

Teet Malsroos

Täna tähistab oma sünnipäeva Eesti poliitik Mailis Reps. Mailis Reps on Eesti Keskerakonna aseesimees ja juhatuse liige ning 23.novembris 2016 Eesti Vabariigi haridus-ja teadusminister. Ta lõpetas 1992.aastal Tallinna 20. Keskkooli. 1991-1993.aastal käis ta Filosoofia koolis. 1993-1998.aastani õppis Akadeemis Nord ülikoolis õigusteadust ja lõpetas cum laudega. Reps on veel õppinud sotsiaalteadusi Kalamazoo Kolledžis USA-s, mille lõpetas ka cum laudega. Samuti on õppinud õigusteadust Kesk-Euroopa Ülikoolis Budapestis, mille lõpetas cum laudega. Mailis Reps käis ka Maastrichti Ülikoolis, kus lõpetas magistriõpingud 2000.aastal Euroopa avalike suhete erialal. Reps on astunud 2001.aastal ka doktorantuuri Uppsala Ülikooli erialal rahvusvaheline ja Euroopa õigus. Palju õnne!