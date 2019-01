Eesti ilves tõi Poolas ilmale pesakonna järglasi  

2015. aastal saatis Eestimaa looduse fond Vormsilt leitud ilvese Kirde-Poola metsadesse sealset ilvesepopulatsiooni päästma. Äsja sai fond Poolast sõnumeid, et ilves on seal edukalt poeginud. Metsast leitud karvatuustidest tehtud DNA-proovid näitasid, et tegemist on just Eestist ümber asustatud ilvese ja tema pesakonnaga, teatab fond oma Facebooki lehel.

Eestis elavad ilvesed moodustavad Kirde-Poolasse ulatuvate osapopulatsioonidega ühtse Balti populatsiooni. Balti populatsiooni Poola osas on aga ilvese leviala katkendlik ning arvukus madal. Samal ajal on Kirde-Poolas ilvesele endiselt sobivaid suuri metsaalasid, sinna aga on praeguse madala arvukuse ning levikubarjääride tõttu ilvese looduslik levik vähetõenäoline. Üks selline ala on Piska ja Napiwodzko-Ramucka metsamassiiv Masuurias, kus ilvesed hävisid peamiselt üleküttimise tõttu 1980. aastatel. Hiljem on seal kohatud vaid üksikuid isendeid ning ilvese järelkasv piirkonnas on puudunud.