Eesti Laul „Eesti laulu” poolfinalist Johanna Eendra: kui sain poolfinaali pääsemisest teada, oli mul kaks õhtut emotsioonide tõttu palavik Terttu Jazepov , täna, 06:00 Jaga:

Johanna Eendra Hanna Rattasepp

„Olen siin, et jääda. Tahan väga muusikat teha, see on pikalt mu unistus olnud. Ma armastan nii väga laulda. Kui olen laval, tunnen, et olen täpselt õiges kohas,” räägib nooruke lauljatar Johanna Eendra, kes osaleb „Eesti laulul” looga „Miks sa teed nii?”.