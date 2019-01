Eesti Laul „Eesti laulu” poolfinalist Sünne Valtri: olen enda jaoks selgeks teinud, et ilma laulmiseta mina olla ei oska Terttu Jazepov , täna, 06:00 Jaga:

Sünne Valtri Maria Kruusenvald

„Kuna elan metsa sees, jõuab telekapilt minuni umbes pool minutit hiljem kui Keila linna, kus elab minu ema. Ema helistas mulle ja ütles mulle: „Juhhuu!” Küsisin, et mis nüüd siis on? Ta ütles, et tubli tüdruk, said edasi! Ma küsisin, et kuhu ma edasi sain, sest ma ei olnud ju midagi näinud. Täpselt sel hetkel, kui ema ütles, et kuule, kas sa oled imelik, sa said ju edasi, nägin oma nägu,” räägib „Eesti laulu” poolfinalist Sünne Valtri („Eesti laulul” kasutab ta esinejanime Synne Valtri), kuidas ta sai teada, et võistleb Eurovisionile pääsemise nimel.