Eesti Laul Jennifer Cohen: pärast superstaarisaadet nutsin küll patja, aga asusin kohe tegutsema

NAUDIB UUSI VÄLJAKUTSEID: Jenniferil on seljataga peategelase Hämariku roll XII noorte laulu- ja tantsupeol ja finaal talendisaates „Eesti otsib superstaari“. Nüüd on tal ees poolfinaal „Eesti laulul“. „Igasse aastasse üks suur proovikivi,“ rõõmustab ta. „Naudin selliseid tegemisi täiega, sest need arendavad kõige rohkem!“ Robin Roots

Esimeses „Eesti laulu“ poolfinaalis astub õetütrele pühendatud lauluga üles superstaarisaates seitsmendaks jäänud Jennifer Marisse Cohen (19). Kaotusvalust võitu saanud, pööras lauljatar purjed hoopis suure lombi taha ja rääkis välja võimaluse teha koostööd produtsendiga, kelle stuudios on salvestanud maailmakuulsad lauljad nagu Whitney Houston, Lady Gaga, David Bowie jpt. Tipptegija lihvitud looga „Little Baby El“ astub Jennifer võistlustulle „Eesti laulul“ tõestamaks, et Eesti muusikamaastikul on ka noortel nii mõndagi öelda.