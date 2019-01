Ladõnskaja-Kubits Eesti 200-le: arvate tõesti, et venekeelne inforuum jäi teie selgitust ootama?

1. Erakond, mis luuakse paar kuud enne valimisi, saab esmaedu tänu uudsusele. Sel juhul pikk plaan ei pea olema pikem kui teistel. Aitab uudsusest.

2. Kaaperdatud nimi Eesti 200 tekitas oma numbrite maagia koheselt „su nägu kõlab tuttavalt“ assotsiatsiooni neil, kes paar aastat tagasi Kultuurikatlas kuulasid Isamaa 2.0 ja Tsahkna toonast pikemat plaani.

3. Erakonna esimene avaüritus tehti poolpimedas ja osavalt paigutatud ruumis – et jätta mulje rohkematest inimestest kui kohal oli. Erakonna esimees luges teksti prompteritelt – justkui peast, aga tegelikult mitte.

4. Sealt edasi ei tule mitte inimeste informeerimine, vaid väga pragmaatiline töö ajakirjandusega. Spinn. Leke. Kirjade lekked, kohtumiste fotod – ka see on võte. Sõnumitooside kordamine.

5. Enda uuteks tulijateks nimetamine, kuigi eesotsas on vanad tegijad eelmistest erakondadest.

6. Piinlik ja skandaalne Vabaduse väljaku juhtum. Kõik see mis seal toimus. Ning esiliinil olevatest inimestest kohene distantseerumine, kui keeruliseks läks.

7. „Me oleme uustulnukad“ (vale), „me ei tea, mis on poliittehnoloogia“ (ja meelsasti just seda kasutame“), „me sõdime nende vastu, kes on toiduahelas kinni“ (Eesti 200 on tekkinud tänu sellele, kes ministrikohast ilma jäi tänu tema paari ambitsioonika sõbra sebimisele).

8. Me oleme uudsed ja mida me teeme oma esimese sammuna? Seame hetkelise poliitilise tähelepanu alla valdkonna, mille kureerimise eest vastutab Eesti 200 liige - Integratsiooni SA. See on seda vastuolulisem, et erakonna juht on samal ajal ka juhtivpersoon Integratsiooni SAs, aga Integratsiooni SAst on liitunud Eesti 200ga veel inimesi. Kas nendega oli see kooskõlastatud?

9. Nüüd see valimiskampaania projekt. Üks plakat ja palju lärmi. Selleks, et see lärm tekiks on vaja ületada mingi piir. Seda tehtigi. Siis saada tähelepanu keskpunkti ja seletada, mida tuleb teisiti teha.

10. Ja lõpetuseks. Kristina Kallas on kaadris üksi. Tema üksi vastutab. Kas tema üksi tegi? Ei usu. Kas Kallas on ikka selle poliittehnoloogilise projekti tegelik juht?"