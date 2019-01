Galeriid SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Kaire Vilgats! Õhtuleht.ee , täna, 06:50 Jaga:

Stanislav Moshkov

Täna tähistab oma sünnipäeva eesti laulja ja näitleja Kaire Vilgats. Vilgats on sündinud Pärnus. Lapsena õppis ta muusikakoolis akordionimängu, kuid suundus hiljem soololaulu juurde. Pärast keskkooli õppis Kaire Vilgats Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis pop-jazz laulu Silvi Vraidi juhendamisel. 1999.aastal pälvis Vilgats ETV lauluvõistluse "Kaks takti ette" finaalis 3.koha lauluga "Ain't No Sunshine". Teatritöö debüüdi tegi ta koorilauljana Tallinna Linnahallis 1999.aastal etendunud muusikalis "La Cage aux Folles", millele on järgnenud rollid paljudes muuskalides ning mõningates sõnalavastustes. Kaire Vilgats on olnud Eesti Nuku-ja Noorsooteatri muusikaline juht. Ta astub sageli üles ka taustalauljana. Viie esitusega on Kaire Vilgats kõige rohkem kordi Eurovisiooni lauluvõistlusel osalenud Eesti laulja, edestades Dagmar Oja ja Jelena Juzviki ning Marilin Kongot. Eesti Eurovisiooni eelvoorudes on Kaire Vilgats taustalauljana osalenud peaaegu igal aastal alates 1998.a