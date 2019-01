Elu 2019. aasta toidutrendid: soolestiku tervis, taimsed valgud ja kanep Triin Tael , täna, 13:59 Jaga:

Kääritatud ja hapendatud toitude trend tõstab huviorbiiti ka eestlase vana tuttava hapukapsa. Pixabay

Teletohter dr Drew kuulutab, et uuel aastal peaksid kõik võtma nõuks alustada söömist päikesetõusul ning pista viimane pala põske siis, kui päike loojub. Väljaanne U.S. News and World Report ülistab Vahemere kandi toiduvalikut, kuid healthline.com kaardistab 2019. aasta laiemad trendid.