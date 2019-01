Kus suunas liigub alanud aastal toidumaailm? 

"Jõudsalt revolutsiooni teinud käsitööõlled lähevad järjest hapumaks – Sour -õlled on in! " ütleb 2016. aastal Eesti parimaks õllesommeljeeks valitud Els-Maria Kullamaa. Robin Roots

Els Maria Kullamaa, Eesti parim õllesommeljee 2016, restoran Leib:

„Kindlasti elavneb veelgi alkoholivabade jookide maailm. Rõõm on näha just palju uusi kodumaiseid karastavaid jooke. Veinientusiastile juba mõni aeg ärevust pakkuvad biodünaamilised ja naturaalsed veinid on endiselt tõusutrendis. Mullisõbrad vaatavad ehk traditsioonilisematest vahuveinidest kõrvale Lõuna-Aafrika, Austraalia ja Tšiili poole. Julgemalt võiks proovida ka Slovakkia, Sloveenia, Kreeka ja Ungari veine.

Jätkuvalt on pop Gin, aga ka Mezcal. Jõudsalt revolutsiooni teinud käsitööõlled lähevad järjest hapumaks – Sour -õlled on in! Toidumaastikul arenevad ilmselt edasi tänavatoidukultuur ja bistroo stiilis toidukohad, nii et ka pärast tööpäeva saab kõhu kiiresti head-paremat täis.“

Vladislav Borovik Lauri Laan

Vladislav Borovik, aasta kokk 2018, restoran Art Priori:

„Mis toidulaual aktuaalne on, sõltub eeskätt hooajast ehk teisisõnu – hooajalisus on trend. See kehtib isegi toidu värvi kohta. Pakkusin eelmisel suvel erkrohelist petersellipastat, aga Eesti talves mõjuks see võõralt.