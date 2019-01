POLIITILISED ÄMBRID: millised on viimase poolaasta suuremad prohmakad? 

Lõpuks andis valitsus otsustamise üle riigikogule, kus ränderaamistiku toetamine 27. novembril heaks kiideti.

Detsembri algul kiskus Reinsalu taas tüli üles ning saatis Mikserile kirja, milles soovis, et too teavitaks ÜRO-d, et Eesti siiski ei osale Marrakechi konverentsil ning pole seetõttu võimeline ränderaamistikku heaks kiitma.

Pärast seda, kui Eesti detsembri keskpaigas ÜRO peaassambleel ränderaamistikule sellegipoolest toetust avaldas, sõnas justiitsminister, et Isamaa kaalub võimalust Mikserile umbusaldust avaldada.

Reformierakonnal ei õnnestunud sügisel ränderaamistiku kohta ühtset seisukohta võtta ning hääletamisest hoidsid oravad riigikogus üldse kõrvale. Teet Malsroos

Oravatel polnud selget arvamust

Ränderaamistikust tekkinud kriisi alguspäevil nimetas Reformierakonna fraktsiooni juht Jürgen Ligi raamlepet salasobinguks ning võttis selle vastu Facebookis teravalt sõna. Muide, ÜRO ränderaamistikku hakati välja töötama just Ligi välisministriks olemise ajal. Mullu Reformierakonnaga liitunud parlamendi väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson aga sõnas, et selles küsimuses riigikogu kõrvalejätmine arutelust on lubamatu.

Valitsuskriisi tekkimise järel ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas, et Eesti võiks ränderaamistikku toetada, ent ei väljendanud erakonna kindlat seisukohta selles küsimuses. Nädal hiljem Õhtulehele antud intervjuus ütles Kallas, et Reformierakond on nõus ÜRO ränderaamistiku otsuse osas kaasa rääkima vaid valitsuse juhtiva erakonnana.