Galeriid SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Taavi Aas! Õhtuleht.ee , täna, 06:50 Jaga:

Martin Ahven

Täna tähistab oma sünnipäeva Eesti poliitik, Tallinna linnapea Taavi Aas. Aas lõpetas 1984.aastal Tallinna 1. Keskkooli ja on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimise erialal 1991.aastal. 1993-1997 oli ta Põltsamaa Piimaühistu tegevdirektor ja 1997-2005 tuludusühistu E-PIIm finantsdirektor. Ta on OÜ Põltsamaa Varahaldus juhatuse liige, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu liige, Tallinna Autobussikoondisse nõukogu esimees, Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees ning AS Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu esimees. Ta on alates 2005.aastast Tallinna abilinnapea. 15.mail 2017 kinnitas Keskerakonna nõukogu Taavi Aasa Tallina linnapea kandidaadiks 2017. aasta kohalike omavalituse valimistel. Palju õnne!