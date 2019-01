Kristina Kallase vastus Urmas Reinsalule | Mida oled poliitikuna 15 aastaga ära teinud selleks, et noored oskaksid eesti keelt? 

Sinu mure eestluse, eesti rahvuse ja eesti keele säilimise eest on siiras ja mõistetav. Ka minu jaoks on see emotsionaalne, isiklik ja seega kõige olulisem teema.

Ma oleks parema meelega lugenud sinu pikast kirjast, mida sina, Urmas, oled 15 aastat poliitikuna töötades teinud selleks, et iseseisvas Eestis üles kasvanud meie Eesti noored Tallinnas, Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel oskaksid eesti keelt. Seda keelt, mida me kõik tahame kallina hoida ja mis keeles me tahame, et kõik Eesti inimesed suudaksid ennast väljendada. Miks pean mina Narva kolledži direktorina ikka veel aastal 2018 vastuvõtukomisjonis kohtuma noortega, kes olles sündinud vabas Eestis ja saanud siin hariduse, ei oska pea sõnagi eesti keelt? On lihtne sõnades Eestit ja eesti keelt kaitsta, kuid palju raskem on probleemiga tegeleda. Miks, hea Urmas, on nii, et sa ei saa täna kõikide Eesti inimeste ees seistes öelda seda, et me oleme suutnud kõikidele Eestis sündinud noortele eesti keele selgeks õpetada 28 aasta jooksul?

Urmas, sina kui endine kaitseminister tead väga hästi, et Eesti ühiskonna lõhestatus, paralleelsetes inforuumides elamine on Eesti üks suuremaid julgeolekuohtusid. Eesti kaitsekulud võivad olla ükskõik kui suured, aga kui me ei suuda oma noortele selgeks õpetada eesti keelt, me ei suuda neid üles kasvatada ühises keele- ja kultuuriruumis, siis võivad ühel otsustaval hetkel osutuda tulutuks kõik meie pingutused tugeva Eesti ehitamisel.