E-residentsuse eestvedaja Kaspar Korjus lahkub ametist 

„Viia e-residentsuse programm arengufaasist vii kaugele, on olnud minu isiklik eesmärk. Sellepärast arvangi, et praegu on kõige õigem aeg oma töö siin lõpetada ja lasta teistel programmi ''e-residentsus 2.0'' edasi arendada,'' põhjendas Korjus.

Korjus tõi veel välja, et vaid nelja aastaga on e-residentsusest saanud Eestis normaalne viis, kuidas riik kodanikega suhtleb. Praeguseks on Eestil üle 50 000 e-residenti, kes pärinevad rohkem kui 150 riigist. Lisaks on e-residentsuse kaudu viimase nelja aastaga lisandunud Eestisse 6 000 uut ettevõtet.