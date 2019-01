Eurovisioni tänavune lauluvõistlus sai ametliku logo 

Logo toetab tänavust hüüdlauset "Julge unistada". "Kolmnurk on üks maailma vanimaid kujundeid, see on universaalne sümbol, mida kasutatakse muusikas, kunstis, kosmoloogias ja looduses. Kolmnurk sümboliseerib sidet ja loovust. Kui kolmnurgad kokku saavad, peegeldab see tähte taevas - ja tähed tulevad Tel Avivis toimuvale Eurovisioni lauluvõistlusele kokku," annavad meeskonnaliikmed teada.