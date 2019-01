Miss Moskvaga abiellunud Malaisia kuningas loobus troonist 

Sotsiaalmeedia andmeil pidas Muhammad V novembris Moskvas pulmi 25aastase Oksana Vojevodinaga, kes on edukas modell ja endine Miss Moskva. Õige pea levisid kuuldused, et Malaisia kuningas on viinud oma noore islamiusku astunud kaasa Saksamaa viljakuskliinikusse.

Malaisia kuningakoda pole kuuldusi monarhi pulmadest kinnitanud. Küll aga saabus nüüd teade, et Muhammad V on troonist loobunud ning on valmis koduosariiki Kelantani naasma. Monarhi ootamatut sammu õukond ei kommenteerinud, kuid välisajakirjanduse hinnangul peaks see kinnitama tema naitumist venelannaga.