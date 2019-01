Vaene Meghan! Thomas Markle kirjutab tütrest paljastusteose 

Endine Hollywoodi valgustaja Markle (74) ahastas The Suni intervjuus, et tütre abiellumine prints Harryga võinuks olla tema elu tähtsündmus. "Aga nüüd on see unelm muutunud õudusunenäoks," vahendab Iltalehti. Thomas Markle'i sõnul saavad košmaarile lõppu teha üksnes lapseootel Meghan ja kuningliku pere teised liikmed - talle, Thomasele, helistades. "Ma pole ikka veel aru saanud, millega ma säärase kohtlemise olen ära teeninud."