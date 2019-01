Ivo Rull | Kampaaniategijad said ise kõige rohkem kõrvetada 

Põhiküsimus šokisõnumite puhul on väljumisstrateegia. Eesti 200 šokiplakati tegijad pidid mõtlema, kas neil õnnestub selle kampaania avalöögi vajalikkus ära põhjendada nii eesti- kui venekeelses avalikus ruumis. Ettearvatult on Kristina Kallas plakatile järgnenud kommunikatsioonis toonud välja, et see plakat juhib tähelepanu väga valusale ja lahedamata teemale. Aga samas on ta toimunu eest juba vabandanud ning tunnistanud, et esialgu arvestati hoopis teissuguste reaktsioonidega.