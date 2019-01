Seltskond Tuntud kirjanik: üle 50aastaseid naisi ei saa armastada! Ohtuleht.ee , täna, 11:20 Jaga:

Yann Moix VIDA PRESS

Prantsuse kirjanik Yann Moix on põhjustanud skandaali oma väitega, et ta poleks suuteline armastama 50aastast või vanemat naist. Ise on Moix 50aastane.