Kolmeks kuus seiklema läinud Kertu Jukkum vallutas aasta esimesel päeval pea 7000 meetrise mäetipu 

Jukkumi sõnul üritab Aconcagua tippu igal aasta tõusta umbes 4000 inimest, kuid see õnnestub vaid 35 protsendil. Eriliseks teeb selle veel see, tegemist on kõrgeima mäega väljaspool Himaalajat ja see on tuntud ka oma keeruliste ilmaolude poolest.

Õnnest joovastunud! Aconcagua tippu jõudnud Jukkumil voolasid rõõmupisarad ja selle tähistamiseks avati šampus! Erakogu

„Väsimus mu jalgadest, kätest ja kehast oli pühitud nagu oleksin äsja helikopteriga kohale lennutatud,” meenutab Jukkum, et emotsioonid olid nii ülevad, et kõik muu kahvatus selle kõrval. Ja kuigi tipus on õhurõhk kõigest 40 protsenti sellest, mis merepinnal, siis seda ei pane tähelegi.

Kaasa toodud Eesti lipu otsustas Jukkum mälestusristi külge siduda. „See on teistest suurem ja silmapaistvam ning meil oli veelgi uhkem tunne! Loodan, et me lipp püsib,” on ta lootusrikas, kuid kui keegi peaks sinna mäevallutustele minema, palub ta kaasa võtta traati, et lipp kindlamalt ristile kinnitada, sest kuuldavasti „kaovad” need sealt teatud aja järel mäehuviliste tohututesse kambritesse mälestuseks. „Kindluse mõttes leppisin Cachoga kokku, et kui on aeg meie lipp eemaldada, siis tehku seda palun tema ja saatku väärika koha leidnud lipust pilt. Ta lubas, et teeb seda.”