Väidetav kuritegeliku ühenduse juht jäi kohtus õigeks 

Prokurör vaidlustas õigeksmõistmise. Tallinna ringkonnakohus tegi detsembris otsuse, millega jättis Pärnu maakohtu otsuse jõusse ning prokuratuuri ja kannatanu, s.o Eesti riigi apellatsiooni rahuldamata. Lubergi sõnul oli kriminaalasi väga mahukas ja selle menetlemine on kestnud aastaid. Vandeadvokaat osundas, et viimasel ajal rohkem tähelepanu all olnud kuritegeliku ühenduse temaatikat on kohtud ka kõnealuses asjas igakülgselt analüüsinud ja teinud sellest sisulised järelmid, mistõttu võiks seda kasutada edasises menetluspraktikas. Veel leidsid kohtud, et kuna eelkuriteo toimepanemist ei ole tuvastatud, ei ole ka alust rääkida rahapesust. Prokuratuuril on õigus esitada ringkonnakohtu lahendile kassatsioon.