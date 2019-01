Kuidas punaste komandör oma väge tulistas 

Ajalehe kirjasaatja teatab 6. jaanuari lahingutest: „Soomusrongide koostöötamisel löödi peale lõunat kella 5 paiku punased Aegviidust välja. Neid olnud umbes 450 meest. Põgenemine sündis nii ülepeakaela, et nad isegi oma seljakotid maha pildusid. Kella 8 ajal hommikul peatasid soomusrongid Jäneda küla kohal. Vastuhakkamise asemel kargasid punased hobuste selga ja panid plehku suurtükka maha jättes. Vangi võeti patarei komandör. Meie meeste nõudmise peale andis vang (endine ohvitser) oma meestele tuld. Kui palju neid metsa veerul maha jäi, on teadmata. Patarei komandör (venelane) andnud, nagu ta ise seletab, ennast meelega vangi, sest omade juurde põgenedes oleks teda patarei äraandmise eest surmanuhtlus oodanud. „Seltsimehed“ mänginud parajasti kaarte, kui taluperemees, kelle juures nad korteris olid, teatanud, et soomusrong siinsamas asub. Esimeste paukude järele ei jõudnud nad enam muud teha, kui mütsid pähe, vildid jalga ja hobuste selga, et oma nahka päästa.“